وزيرة الدفاع الفرنسية تدعو لإبعاد العراق عن سياسة المحاور

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الخميس، أن بلادها تدعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور، ومستمرة في برنامج تدريب القوات العراقية.

وقالت فلورانس، في مؤتمر صحفي، عقدته مع نظيرها العراقي جمعة عناد خلال زيارتها إلى العاصمة بغداد، إن زيارتها ”تهدف الى تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا في جميع المجالات، وتتكاتف مع العراق للقضاء على الارهاب“.

بدوره، أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد عزم بلاده على تطوير العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة.

وقال عناد: ”سنطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة“، لافتا إلى أن ”زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية تأتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري“.

وتأتي هذه الزيارة، تمهيدا لوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة بغداد، الأسبوع المقبل، وفق مصادر مطلعة.