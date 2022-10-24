مصر.. قرار رئاسي بالعفو عن الناشط السياسي زياد العليمي

أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر، عن صدور قرار رئاسي بالعفو عن الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، الصادر بحقه حكم نهائي بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل".

وقال الخولي في منشور على "فيسبوك": "الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو".

ويأتي القرار استكمالا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

وكان الرئيس المصري، قد أعلن نهاية إبريل الماضي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي ضمن دعوته لحوار وطني جامع يشمل كافة القوى السياسية المعارضة باستثناء جماعة الإخوان.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة، قد قضت بمعاقبة زياد العليمي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" بالسجن 5 سنوات.

وتضمنت الاتهامات الموجهة له حينها، نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بما فيها شائعات عن عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وإهدار أموال الدولة، ليوحي للمواطنين بفشل المشروع والدولة المصرية وإحباطهم، وفق بيان سابق للمحكمة.