خبير يكشف لـ"إرم نيوز" لماذا المُسيّرات أخطر من الأسلحة النووية؟
اعتبر الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي سابقًا، والمستشار في معهد الولايات المتحدة للسلام السفير، هشام يوسف، أن القلق الذي يجب أن يتم التعبير عنه والحذر منه في آن واحد، هو التطور اللافت في صناعة "الدرونز" حيث لعبت دورًا مؤثرًا في النزاعات أكثر من "الأسلحة النووية" التي لم تحرك ساكنًا على أرض الواقع.
وأشار يوسف في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن تطورات الأوضاع الأمنية في العالم أصبحت مقلقة، حيث إن مسار النزاعات يتحدد في كثير من جوانبه بالقدرات الجديدة، وهي ليست مرتبطة بالقدرات النووية، على حد وصفه.
على هامش جلسة بعنوان "الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط"، التي ناقشت خفض التصعيد الإقليمي في عصر تنافس القوى العظمى المتجدد، نظمتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، ومركز "موشيه ديان" لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، يوم الإثنين، أشار يوسف، إلى أن التطور الكبير في صناعة "الدرونز – الطائرات المُسيَّرة"، من الممكن جدًا أن يغير في الموازين، على عكس القدرات النووية التي لم تحرك ساكنًا، وبقيت مجرد تهديدات لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع، بحسب تعبيره.
وأضاف يوسف: "روسيا لديها قدرات نووية مذهلة، هل أفادتها في حربها مع أوكرانيا؟.. لكن الطائرات المُسيَّرة لعبت دورًا واضحًا في الحروب، سواء الأوكرانية - الروسية أو الحرب التي كانت مشتعلة مثلًا بين دول التحالف والحوثيين، حيث استفاد الأخير من الطائرات المسيَّرة في شن هجماته على السعودية والإمارات، ورأينا كيف يمكن أن تؤثر هذه الطائرات في النزاعات المسلحة".
ولفت المستشار بمعهد الولايات المتحدة للسلام إلى أن القلق الدولي من زيادة تخصيب اليورانيوم الإيراني ومن برنامجها النووي عمومًا، هو قلق مشروع من جانب جميع الدول، وأن التحذير من التطور الكبير في الطائرات المسيَّرة وعدم القدرة على السيطرة عليها لا يعني تجاهل خطورة انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح أن استخدامات "الدرونز" بدأت منذ سنوات قليلة، إلا أن انعكاساتها السلبية في ساحة النزاعات أصبح ملموسًا وواضحًا.
يشار إلى أن الطائرات المُسيَّرة باتت أحد الأسلحة الأشد خطرًا في الحروب الأخيرة، وهي عبارة عن "روبوتات" طائرة تدار عن بعد، من خلال نظام ملاحي مرتبط بأنظمة الملاحة العالمية، ومنها 4 أنواع رئيسة:
طائرات مسيّرة بمروحة واحدة
طائرات مسيّرة متعددة المراوح
طائرات مسيّرة بأجنحة ثابتة
طائرات مسيّرة هجينة بأجنحة ثابتة ومراوح
وتختلف مواصفات الطائرات الأربع عن بعضها في أمور فنية متعلقة بأسلوب الإقلاع والهبوط والتحليق حول ارتفاعات متفاوتة، والقدرة على التحكم بالكاميرات المثبتة عليها، ومقدار سرعتها.
وهناك أنواع أخرى من الطائرات المسيَّرة التكتيكية غير تلك الأربع، وغالبًا ما تكون مهامها في جمع المعلومات الاستخباراتية عن الخصم، فيما تستخدم أيضًا مسيَّرات قتالية وغير قتالية وأخرى خاصة بمهام الحرب الإلكترونية.