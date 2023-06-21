خبير يكشف لـ"إرم نيوز" لماذا المُسيّرات أخطر من الأسلحة النووية؟

اعتبر الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي سابقًا، والمستشار في معهد الولايات المتحدة للسلام السفير، هشام يوسف، أن القلق الذي يجب أن يتم التعبير عنه والحذر منه في آن واحد، هو التطور اللافت في صناعة "الدرونز" حيث لعبت دورًا مؤثرًا في النزاعات أكثر من "الأسلحة النووية" التي لم تحرك ساكنًا على أرض الواقع.

وأشار يوسف في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن تطورات الأوضاع الأمنية في العالم أصبحت مقلقة، حيث إن مسار النزاعات يتحدد في كثير من جوانبه بالقدرات الجديدة، وهي ليست مرتبطة بالقدرات النووية، على حد وصفه.

على هامش جلسة بعنوان "الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط"، التي ناقشت خفض التصعيد الإقليمي في عصر تنافس القوى العظمى المتجدد، نظمتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، ومركز "موشيه ديان" لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، يوم الإثنين، أشار يوسف، إلى أن التطور الكبير في صناعة "الدرونز – الطائرات المُسيَّرة"، من الممكن جدًا أن يغير في الموازين، على عكس القدرات النووية التي لم تحرك ساكنًا، وبقيت مجرد تهديدات لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع، بحسب تعبيره.