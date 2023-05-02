نيويورك تايمز: روسيا ساعدت إيران بالكشف عن الجاسوس علي رضا أكبري

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران كانت قد تلقت مساعدات من مسؤولين في المخابرات الروسية أدت للكشف عن الجاسوس البريطاني الإيراني الأصل، علي رضا أكبري، والذي أعدمته إيران قبل أربعة أشهر.

وبحسب الصحيفة في تقرير لها نشرته يوم الإثنين، شرع أكبري على كشف برنامج إيراني للأسلحة النووية "كان سرياً في أحد المواقع الجبلية بالقرب من طهران" لصالح البريطانيين، وفقًا لمصدرين إيرانيين لديهم صلات وثيقة بالحرس الثوري.

وبالإضافة إلى اتهام أكبري بالكشف عن أسرار إيران النووية والعسكرية، قالت إيران أيضًا إنه كشف هوية وأنشطة أكثر من 100 مسؤول إيراني، وعلى رأسهم محسن فخري زاده، العالم النووي الذي تم اغتياله من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 2020.

وزعمت الصحيفة الأمريكية أن أكبري شغل منصب نائب وزير دفاع في إيران، إلا أن الأخيرة نفت تلك المزاعم، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان سابق: "علي رضا أكبري لم يكن مساعدا لوزير الدفاع أبدا في أي فترة من الفترات، وبعد انتهاء رئاسته لمركز الدراسات الدفاعية عام 2003 وتقاعده وانفصاله عن وزارة الدفاع، بدأ بخيانة النظام والشعب الإيراني".