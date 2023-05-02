نيويورك تايمز: روسيا ساعدت إيران بالكشف عن الجاسوس علي رضا أكبري
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران كانت قد تلقت مساعدات من مسؤولين في المخابرات الروسية أدت للكشف عن الجاسوس البريطاني الإيراني الأصل، علي رضا أكبري، والذي أعدمته إيران قبل أربعة أشهر.
وبحسب الصحيفة في تقرير لها نشرته يوم الإثنين، شرع أكبري على كشف برنامج إيراني للأسلحة النووية "كان سرياً في أحد المواقع الجبلية بالقرب من طهران" لصالح البريطانيين، وفقًا لمصدرين إيرانيين لديهم صلات وثيقة بالحرس الثوري.
وبالإضافة إلى اتهام أكبري بالكشف عن أسرار إيران النووية والعسكرية، قالت إيران أيضًا إنه كشف هوية وأنشطة أكثر من 100 مسؤول إيراني، وعلى رأسهم محسن فخري زاده، العالم النووي الذي تم اغتياله من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 2020.
وزعمت الصحيفة الأمريكية أن أكبري شغل منصب نائب وزير دفاع في إيران، إلا أن الأخيرة نفت تلك المزاعم، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان سابق: "علي رضا أكبري لم يكن مساعدا لوزير الدفاع أبدا في أي فترة من الفترات، وبعد انتهاء رئاسته لمركز الدراسات الدفاعية عام 2003 وتقاعده وانفصاله عن وزارة الدفاع، بدأ بخيانة النظام والشعب الإيراني".
ولم تعترف بريطانيا علناً بأن أكبري، الذي حصل على الجنسية البريطانية في عام 2012، كان جاسوسها. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، بأن السياسة لديهم قائمة على عدم التعليق حول "الأمور المتعلقة بالمخابرات".
وتقول الصحيفة: "في أبريل 2008، سافر مسؤول رفيع من المخابرات البريطانية إلى تل أبيب ليكشف لنظرائه الإسرائيليين معلومات مفجعة مفادها أن بريطانيا نجحت في زرع جاسوس داخل إيران يمتلك صلاحيات كبيرة في الوصول لأسرار البرنامج النووي الإيراني".
ووفقاً للصحيفة، عاش أكبري حياة مزدوجة لفترة طويلة، حيث كان أمام الجمهور، زاهدًا دينيًا، وصقرًا سياسيًا كبيرًا في الحرس الثوري.
نائب وزير الدفاع الذي انتقل لاحقًا إلى لندن وعمل في القطاع الخاص ولم يفقد ثقة قادة إيران، كان قد بدأ في عام 2004، بحسب مسؤولين، بمشاركة الأسرار النووية الإيرانية مع المخابرات البريطانية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أكبري كان هو مصدر المعلومات حول موقع فوردو النووي، معتبرة المعلومات التي قدمها أكبري حول فوردو واحدة من أهم المعلومات التي قدمها إلى المسؤولين البريطانيين.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين إيران وبريطانيا قد تدهورت في الآونة الأخيرة، وذلك بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية عام 2021، كما أعلنت إيران في وقت سابق من هذا العام عن تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وتشير الصحيفة هنا إلى أن إعدام أكبري يمثل تصعيدًا في الصراع الدائر بين الدولتين، لا سيما في ظل التوتر الذي يحيط بالعلاقات بين إيران والغرب في الوقت الراهن.
وكانت بريطانيا قد أدانت إعدام أكبري ووصفته بأنه "عمل جبان وغير مبرر". وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في تصريح سابق: "القضية تُظهر أن إيران تعمل على خرق القوانين الدولية وحرمان الشخصيات الأجنبية من العدالة".
إلا أن إيران قالت: "العميل اعترف بأنه كان يعمل كجاسوس لصالح بريطانيا، وأنه تعرض لمحاكمة عادلة وفقاً للقانون الإيراني".