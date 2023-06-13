زيلينسكي: كييف تمضي قدماً في الهجوم المضاد رغم صعوبته

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أنّ كييف "تمضي قدماً" في الهجوم المضادّ الذي تعدّ له كييف منذ أشهر ضدّ القوات الروسية رغم "صعوبة" القتال.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية: إنّ "القتال صعب، لكنّنا نمضي قدماً، وهذا أمر مهم".

وأضاف بعد إعلان كييف استعادة سبع قرى من القوات الروسية: "أتقدّم بالشكر لجنودنا من أجل كلّ علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحرّرة حديثاً".

وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّ "خسائر العدو هي بالضبط في المستوى الذي نحتاج إليه".

وأضاف أنّ "الطقس ليس مؤاتياً- الأمطار تجعل مهمّتنا أكثر صعوبة- لكنّ قوة جنودنا تعطي نتائج جيّدة".