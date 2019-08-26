صور محرجة بقمة السبع.. القبلات الحارة ووحدة ”جونسون“ ترسم المشهد

التقطت عدسات المصورين صورًا محرجة لعدد من الزعماء المشاركين في قمة مجموعة السبع، حيث وجد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون نفسه وحيدًا أثناء التقاط ”صورة عائلية“ لقادة العالم.

ووقف رئيس الوزراء البريطاني بجانب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا (ضيفًا في القمة)، في أقصى اليسار، حيث احتل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مركز الصدارة.

ولم يتفاقم وضع جونسون إلا بعد انضمام زوجات الزعماء للتصوير الفوتوغرافي، ما اضطره إلى الوقوف على الحافة بجانب القادة وزوجاتهم وأزواجهم؛ لأن شريكته كاري سيموندز لم تأت معه في رحلته إلى فرنسا.

والتقطت صور لترامب وهو يمنح المستشارة الألمانية ”قبلة حرجة“، بينما أدارت زوجته السيدة الأولى ميلانيا بوجهها لإعطاء قبلة لرئيس الوزراء الكندي ترودو، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت القمة الخامسة والأربعون قد انعقدت لمجموعة السبع في منتجع بياريتز في فرنسا، وتعد مجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.