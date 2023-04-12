معتمدا على تيك توك.. محرم إينجه كابوس المعارضة في الرئاسيات التركية

من المعروف أن استطلاعات الرأي التركية لا يمكن الاعتماد عليها نظرا لتقلب نتائجها المستمر، لكن أي فرصة لفوز مرشح المعارضة كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية مباشرة من الجولة الأولى، يبدو أنها تحطمت مع انضمام زميله السابق، محرم إينجه، للسباق الرئاسي.

وكان إينجه (58 عاما ) المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري في عام 2018 ، لكنه ترك الحزب بعد ذلك بعامين بسبب خلافات مع كمال كيليجدار أوغلو، وهو يدير الآن حزب الوطن القومي العلماني وبات كابوس المعارضة التي تتهمه بتشتيت الصف المعارض واللعب لصالح الرئيس أردوغان.

ويتمتع إينجه بحضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أعجب الناخبون الشباب على وجه الخصوص بحركاته الراقصة على تيك توك.