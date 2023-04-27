الخارجية السودانية تنفي قبول الجيش التفاوض مع الدعم السريع

نفت وزارة الخارجية السودانية ما تردد عن قبول الجيش التفاوض مع قوات الدعم السريع.

وقالت في بيان متداول إنه"لا خيار أمام مجموعات الدعم السريع سوى الاستسلام أو الفناء".

وكان الجيش السوداني قال في وقت متأخر أمس الأربعاء إن قائده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعطى موافقته المبدئية على خطة تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى وإرسال مبعوث عسكري إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء محادثات.

وقال الجيش إن رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي عملوا على اقتراح يتضمن تمديد الهدنة وإجراء محادثات بين طرفي الصراع.

وأضاف بيان الجيش: "أبدى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام (البرهان) موافقته المبدئية على ذلك وشكر ممثلي المنظمة علي مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية".

ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع على الأنباء بشأن الوساطة الإفريقية.