الأمم المتحدة تعلن رسميًا موعد المحادثات اليمنية الجديدة في الأردن

أعلنت الأمم المتحدة في بيان، الإثنين، أن ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، سيجتمعون غدًا الثلاثاء في عمان، في جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين، حول اتفاق الأسرى.

وقال البيان، إن “اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، ستجتمع في عمّان غدًا. وتضم اللجنة ممثلين عن الحكومة اليمنية وعن جماعة الحوثي، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وبحسب البيان، فإنه “من المقرر أيضًا أن يشارك كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة”.

وأوضح أنه “خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف؛ للوصول لقوائم الأسرى النهائية، للمضي قدمًا لتنفيذ الاتفاق”.

وأعلن الأردن، منذ السبت، موافقته على استضافة الجولة الجديدة بطلب من الأمم المتحدة.

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون، عقدوا منتصف الشهر الماضي، جولة أولى من المباحثات، منذ اتفاق السويد في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن؛ لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

ولم يسفر شيء عن هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور ممثلي مكتب مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن والصليب الأحمر.

وحققت الأمم المتحدة اختراقًا في 13 كانون الأول/ ديسمبر، بعد 8 أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن حكومة عبدربه منصور هادي المدعوم من السعودية، والإمارات من جهة، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية.

وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ، في الـ18 من كانون الأول/ ديسمبر، في مدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب الاتفاق على تبادل الأسرى الذي يتعلق بنحو 15 ألف شخص من الطرفين.