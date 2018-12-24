رغم استقالته.. وزير الدفاع الأمريكي يوقع أمر الانسحاب من سوريا

وقع جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي المستقيل، يوم الإثنين أمرًا بسحب قوات بلاده من سوريا، تنفيذًا لقرار الرئيس دونالد ترامب حيال تلك القضية.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع يوم الإثنين، أن الوزير ماتيس “وقع أمر التنفيذ بشأن سوريا”، فيما لم يتطرق المتحدث إلى أي تفاصيل بشأن العمليات هناك.

ويأتي توقيع الوزير المستقيل على تنفيذ الأمر، بعد إعلان ترامب أمس الأحد، بأنه سيختار خلفًا لماتيس قبل شهرين من الموعد المقرر، فيما يرجع مسؤولون السبب في ذلك إلى “غضب الرئيس من الانتقادات لسياسته الخارجية التي وردت في خطاب استقالة ماتيس”.

وقدم ماتيس الأسبوع الماضي، استقالته من منصبه، بعد يوم واحد على قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب العسكري من سوريا.

وقال ماتيس في رسالة إلى ترامب، “لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك.. أعتقد أنه من الصواب بالنسبة لي أن أتنحى عن منصبي”.

وقال ترامب مؤخرًا، إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا مبررًا ذلك بتكلفة نشر القوات فيما يتعلق بأرواح الجنود الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب. ونصح ماتيس، الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الذي يضعه تأييده لحلف شمال الأطلسي وتحالفات واشنطن التقليدية في خلاف متكرر مع ترامب، بعدم الانسحاب من سوريا وكان القرار أحد العوامل التي أدت لاستقالته.