محكمة كويتية تقضي ببراءة ناصر الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، ببراءة النائب السابق ناصر الدويلة من تهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، بعد شهرين من التحقيق في القضية.

ونشر البرلماني المثير للجدل تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال فيها “من فضل الله و رحمته أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم، حكمين ببراءتي من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضاف “أنا أشكر القضاء الكويتي الذي كان دائمًا الحامي للحقوق الدستورية للمواطنين، وخط الدفاع الصامد عن الحقوق والحريات العامة”.

من فضل الله و رحمته اصدرت محكمة الجنايات الكويتيه اليوم حكمين ببراءتي من تهمة الاساءة للمملكة العربية السعوديه الشقيقه و انا اشكر القضاء الكويتي الذي كان دائما الحامي للحقوق الدستورية للمواطنين و خط الدفاع الصامد عن الحقوق و الحريات العامه و الكويت بخير ان شاء الله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 20, 2018

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر” حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ “المسيئة للمملكة”.