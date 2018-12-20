محكمة كويتية تقضي ببراءة ناصر الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

محكمة كويتية تقضي ببراءة ناصر الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، ببراءة النائب السابق ناصر الدويلة من تهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، بعد شهرين من التحقيق في القضية.

ونشر البرلماني المثير للجدل تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال فيها “من فضل الله و رحمته أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم، حكمين ببراءتي من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضاف “أنا أشكر القضاء الكويتي الذي كان دائمًا الحامي للحقوق الدستورية للمواطنين، وخط الدفاع الصامد عن الحقوق والحريات العامة”.

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر” حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ “المسيئة للمملكة”.

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