الأسد يطلب من إيران وروسيا وقف “التدخل الغربي” في سوريا

طلب الرئيس السوري بشار الأسد من حليفيه إيران وروسيا، “وقف تدخل بعض الدول الغربية بشؤون بلاده الداخلية”.

وشدد الأسد خلال استقباله نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، على “أهمية الجهود التي تبذلها الدول الصديقة والحليفة لسوريا، لاسيما إيران وروسيا”، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، يوم الإثنين.

ونقلت الوكالة عن جابري أنصاري، قوله إن “زيارته إلى دمشق جاءت بهدف إطلاع الأسد على الاستعدادات التي تمت لعقد اجتماع معلق بين الدول الضامنة الثلاث في جنيف”، مؤكدًا “التزام طهران بمواصلة التشاور والتنسيق مع دمشق”.

وجاء اجتماع أنصاري مع الأسد بعدما استقبل الأخير نظيره السوداني عمر البشير، الذي قام بزيارة سريعة إلى دمشق، عقد فيها الجانبان محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه سوريا على تشكيل لجنة مكلفة بالتفاوض على دستور جديد؛ كمحاولة للوصول إلى تسوية للأزمة.

ومن المزمع أن تضم اللجنة الدستورية التي تدعمها الأمم المتحدة 50 عضوًا تختارهم دمشق، و 50 عضوًا من المعارضة، و50 من قبل الأمم المتحدة، وسيمهد الدستور الطريق لإجراء انتخابات تهدف إلى طي صفحة الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.

ومن المقرر كذلك أن تقدم تركيا وروسيا وإيران قائمة المرشحين للجنة الدستورية السورية، لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، قال في تصريحات، الأحد، من العاصمة القطرية الدوحة، إن تركيا ستدرس العمل مع الرئيس بشار الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية وذات مصداقية.