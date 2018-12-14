قوات الأمن الفلسطينية تمنع تظاهرة لحماس في الضفة الغربية

المصدر: ا ف ب

منعت قوات الأمن الفلسطينية الجمعة تظاهرة لمناصري حركة حماس وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، موضحة أنها قامت بذلك لأن التحرك كان “ضد السلطة الفلسطينية وليس ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

وواصلت القوات الاسرائيلية الجمعة مطاردة فلسطينيين نفذوا هجمات في اليومين الأخيرين، وذلك بعد أشهر من الهدوء النسبي في الضفة الغربية.

وقتل جنديان الخميس وأصيب جندي ومدنية بجروح بالغة حين ترجل شخص من سيارته وأطلق النار على موقف للحافلات قرب مستوطنة جعفات آساف القريبة من رام الله، وهي منطقة تجاور فيها المستوطنات الإسرائيلية القرى الفلسطينية، ولاذ مطلق النار بالفرار.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر رجال أمن فلسطينيين يستخدمون الهراوات ضد متظاهرين ومتظاهرات في مدينة الخليل.

وأكد الناطق باسم الأجهزة الفلسطينية عدنان الضميري أن الأجهزة الأمنية منعت بالفعل هذه التظاهرة في مدينة الخليل.

وقال: “كانت هناك دعوة من القوى الوطنية والإسلامية للتوجه الى نقاط التماس مع إسرائيل، ونحن لم نعترض أي متظاهر توجه إلى نقاط التماس”.

وتدارك “لكن حركة حماس وحزب التحرير تظاهرا ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وسط المدينة وليس ضد الاحتلال، لذلك قمنا بمنع التظاهرة”.

وأشار الضميري إلى أن تظاهرات جرت في نابلس وطولكرم ورام الله، مؤكدًا “أننا لم نعترض تلك التظاهرات ضد الاحتلال”.

وتحيي حركة حماس الجمعة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيسها في غزة، فيما تمنع السلطة الفلسطينية عادة إحياء أي فعاليات لها في الضفة الغربية بعد الانقسام عام 2007.