وزير الخارجية اليمني يكشف ما دار بينه وبين رئيس وفد الحوثيين خلال المصافحة (فيديو)

كشف خالد اليماني وزير الخارجية اليمني، أجواء مصافحته مع رئيس وفد الحوثيين، محمد عبدالسلام، قبيل المؤتمر الصحفي لختام جولة المشاورات، اليوم الخميس.

وقال اليماني، إنه خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عندما حاول التقريب بينه وبين القيادي الحوثي بالقول، “لا داعي للتقريب فيما بيننا فهذا أخي، رغم انقلابه على الدولة وتدميره للوطن وتسببه بهذه المأساة الإنسانية، إلا أنه يظل أخي!”.

هذا ماقلته للسيد الأمين العام للأمم المتحدة عندما حاول تقريبي ومحمد عبدالسلام للمصافحة: "لا داعي للتقريب فيما بيننا فهذا أخي، رغم انقلابه على الدولة وتدميره للوطن وتسببه بهذه المأساة الإنسانية، إلا أنه يظل أخي!" pic.twitter.com/WEBaxNqYTu — Khaled Alyemany (@KhaledAlyemany) December 13, 2018

ولقيت المصافحة بين رئيسي الوفدين الحكومي والحوثي، حفاوة كبيرة في القاعة التي استضافت المؤتمر الصحفي لختام مشاورات السلام اليمنية بالسويد، واعتبرها يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤشرًا إيجابيًا على رغبة الطرفين في السلام.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق بشأن مدينة الحديدة ومينائها الهام، غربي البلاد، يتمثل بانسحاب القوات من الحديدة، إلى جانب الاتفاق الإنساني الخاص بتبادل الأسرى بين الطرفين.