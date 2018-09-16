الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا فوق جازان

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من صد صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي، مساء اليوم الأحد، باتجاه مدينة “جازان” جنوب السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي إن ” قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة، صعدة باتجاه أراضي المملكة”.

وأوضح المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، “أن الصاروخ كان باتجاه منطقة جازان، وأطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض الصاروخ وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات ولله الحمد”.

ولفت إلى أن “هذا العمل العدائي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم ميليشيات الحوثي المسلّحة”، معتبرًا ذلك بأنه “تحدٍ واضح للقرارات الأممية، وتهديدًا لأمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، ومخالفًا للقانون الدولي الإنساني”.

يشار إلى أن إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة، بلغت حتى الآن197 صاروخًا، تسببت في استشهاد 112 مدنيًا من المواطنين والمقيمين، وجرح المئات.