الجيش الإسرائيلي يجري تمرينًا عسكريًا في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق تمرين عسكري يستمر لمدة أسبوع، في هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش في بيان له، إنه “بدأ اليوم تمرينًا عسكريًا في منطقة هضبة الجولان والجليل، سيستغرق أسبوعًا، في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2018؛ بهدف الحفاظ على جاهزية القوات”.

وأضاف: “ستسمع في أوقات إجراء التمرين أصوات انفجارات، وستشهد الطرقات تحركات نشطة للمركبات العسكرية”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاءه تمرينًا عسكريًا يحاكي حربًا في الجبهة الشمالية التي تضم سوريا ولبنان.

وكانت إسرائيل طالبت، في الأسابيع الأخيرة، بالحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 مع سوريا، والقاضية بإقامة منطقة عازلة حدودية، مع تقدم قوات النظام السوري في الجنوب، واستعادتها المعبر الحدودي مع الجزء المحتل للجولان من قبل إسرائيل.