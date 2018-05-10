السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 1071 سجينًا

صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على مرسوم يقضي بالإفراج عن 1071 من السجناء، ضمن احتفالات البلاد بعيد تحرير سيناء.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه: “استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 133 للعام الحالي، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2018.. فقد واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة”.

وأضاف البيان: “انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 627 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 444 نزيلًا، إفراجًا شرطيًا”.

وبحسب البيان، فإن ذلك “يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع”.