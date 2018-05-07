أردوغان يرفض دعوة مرشح معارض لمناظرة تلفزيونية

رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الإثنين دعوة مرشح معارض الى مناظرة تلفزيونية بينهما قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 24 حزيران/يونيو.

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم اينجه وجه في وقت سابق الإثنين هذه الدعوة إلى أردوغان.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحافي في أنقرة مع الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش: “لا أريد المشاركة في مناظرات وخصوصًا تلفزيونية، لا أريد أن أدع شخصًا آخر يسجل نقاطًا على حسابي”.

واستدرك الرئيس التركي قائلًا: “لكنني مستعد للقائه في مقر حزبي”.

وتحاول المعارضة رص صفوفها في مواجهة أردوغان وحزبه العدالة والتنمية استعدادًا لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في 24 حزيران/يونيو لكنها تندد بانعدام المساواة في الحملة.

وكتب محرم إينجه، أمس الأحد، على “تويتر” قائلًا: “إذا استمر الحظر الإعلامي الذي فرضه القصر الرئاسي على المعارضة، فسننظم تجمعاتنا أمام مقار قنوات التلفزة”.