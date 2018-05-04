حزب تيريزا ماي يحقق نتائج أفضل من المتوقع بانتخابات إنجلترا‎

يتجه حزب المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة، إلى تحقيق نتائج أفضل مما كان متوقعًا في الانتخابات المحلية التي جرت في إنجلترا الخميس، بحسب الأرقام الأولى المتوافرة التي تظهر أيضًا تقدمًا ضعيفًا للمعارضة العمالية.

وقال جوناثان كار-ويست المحلل في مركز الأبحاث “الديمقراطية المحلية” ، “لم نشهد سوى تغير بعض المجالس المحلية في هذه المرحلة من النتائج، لكن في الوقت الراهن تبدو الأمور بالنسبة للمحافظين أفضل مما كان متوقعًا، فيما لم تصل نتائج العماليين إلى مستوى التوقعات”.

وتعتبر هذه الانتخابات لتجديد المجالس المحلية عادة معقدة بالنسبة للحزب الحاكم، وكانت تيريزا ماي تواجه مخاطر شديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران/يونيو 2017، والتي خسرت فيها غالبيتها المطلقة، ونظرًا للانقسامات في صفوف حزب المحافظين حول بريكست.

وبحسب النتائج المتوافرة نحو الساعة 7,00 ت غ والتي شملت نحو ثلثي الخريطة الانتخابية، فان المحافظين فازوا ب 811 مقعدًا في المجالس المحلية مقابل 1302 للعماليين بزعامة جيريمي كوربن.

لكن المحافظين تمكنوا خصوصًا من الحفاظ على معاقلهم التاريخية في العاصمة لندن التي صوتت ضد بريكست في 2016 وانتخبت رئيس بلدية عماليًا صادق خان عام 2016، وكانت تبدو على استعداد لتقديم المزيد من المكاسب للعماليين.

واحتفظ المحافظون أيضًا بدوائر ويستمنستر وواندسوورث، لكن أيضًا في كينسنغتون وتشلسي حيث كانت التوقعات تشير إلى احتمال أن يدفعوا ثمن حريق برج غرينفل الذي أوقع 71 قتيلًا في حزيران/يونيو 2017 وحملهم الناجون مسؤوليته.

انهيار يوكيب

كما احتفظ المحافظون بمجالسهم في بارنت شمال العاصمة، حيث كان يأمل العماليون في الفوز بها. وقد يكون ناخبو هذه الدائرة حيث تقيم مجموعة يهودية كبرى قرروا معاقبة العماليين إثر اتهامات مفادها أن جيريمي كوربن قد يكون سمح بانتشار معاداة السامية داخل صفوف الحزب.

وقال رئيس حزب المحافظين براندون لويس “لقد كان أداؤنا أفضل مما كان متوقعًا” مضيفًا “حزب العمال الذي كان يظن أن بأمكانه الفوز بكل شيء في لندن لم يفز حتى الآن إلا بدائرة واحدة إضافية”.

في المقابل خسر المحافظون مجلسهم في ترافورد قرب مانشستر (شمال غرب إنجلترا) وبلايموث في جنوب غرب البلاد.

من جانب آخر أظهرت النتائج الأولية انهيارًا لحزب يوكيب (-44 مقعدًا)، الحزب المناهض لأوروبا والمعارض للهجرة والذي كان يواجه تراجعًا منذ قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء العام 2016 الذي حرمه من أبرز سبب وجوده.

وتمكن الليبراليون الديمقراطيون أيضًا من الفوز بمقاعد في ريتشموند جنوب غرب لندن على حساب المحافظين.

وكان يجري التنافس على أكثر من 4300 مقعد في نحو 150 مجلسًا محليًا في بريطانيا، خاصة في المدن الرئيسة مثل، لندن ومانشستر وليدز ونيوكاسل. وبعض المجالس المكلفة، خاصة مسائل التعليم وإدارة النفايات يجري تجديدها بكاملها وأخرى يجدد ثلث أعضائها أو نصفها فقط.

وجرت هذه الانتخابات الخميس، بعد أيام فقط على استقالة وزيرة الداخلية امبر راد المفاجئة إثر فضيحة بخصوص معاملة المهاجرين من أصل كاريبي الذين وصلوا إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وكانت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المرتقب في نهاية آذار/مارس 2019 حاضرة في خلفية هذه الانتخابات المحلية.