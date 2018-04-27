عبد الله غُل يعلن موقفه من الانتخابات التركية المبكرة السبت

أعلن الرئيس التركي السابق، عبد الله غُل، اليوم الجمعة اعتزامه عقد مؤتمر صحفي غدًا السبت، للإفصاح عن موقفه من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

وأشار غُل إلى أن تركيا تستعد حاليًا لخوض انتخابات استثنائية في 24 حزيران/ يونيو القادم، قائلًا، إن “هناك نقاشات مكثّفة حول الانتخابات المبكرة في تركيا، وهذا الأمر طبيعي للغاية”.

وأكّد غُل أنه سيُعلن غدًا وجهة نظره وما سيقوم به بشكل مفصّل بشأن الانتخابات القادمة.

والأسبوع الماضي، أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مقترح قانون مشترك لحزبي “العدالة والتنمية”، و”الحركة القومية”، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران المقبل.