السيسي يصدر أمرًا بأكبر عفو رئاسي عن سجناء في مصر

أفرجت مصر، اليوم الأربعاء، عن 4003 سجناء بموجب عفو رئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وجاء الإفراج عن المسجونين إعمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (133/2018) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة.

وانقسمت أسباب المفرج عنهم إلى قسمين: مجموعة تم الإعفاء عن باقي استكمال مدة محكوميتهم وعددهم 3608 نزلاء، ومجموعة أخرى تستحق الإفراج الشرطي وعددهم 395 نزيلًا.

ونهاية تشرين الأول/اكتوبر 2016، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وفي مقدمتهم المحبوسون على ذمة قضايا سياسية.