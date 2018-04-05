“اليونيسيف” تحذر من أزمة مياه في قطاع غزة

قالت مديرة مكتب “اليونيسيف” بقطاع غزة، تانيا ماكبرايد إن أقل من 4% من مياه الخزان الجوفي في القطاع باتت صالحة للاستعمال الآدمي، ويمكن استهلاكها.

جاء ذلك خلال كلمة لها في احتفال العديد من المؤسسات المحلية والدولية، اليوم الخميس، بيوم المياه العالمي في محطة تحلية مياه البحر للمناطق الجنوبية- المرحلة الأولى، بعنوان “من الطبيعة وإلى الطبيعة”.

وأضافت ماكبرايد أن “مشكلة المياه في قطاع غزة تدعونا لإيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة وما ينتج عنها من أضرار، لذلك نحتاج للعمل الكثير لإيجاد بنية خاصة للمياه والوصول للمياه الصالحة في ظل أن 4% من مياه الخزان الجوفي في غزة فقط تصلح للاستعمال” .

وأشارت مديرة مكتب اليونيسيف بغزة إلى “الأخطار الناتجة عن تلوث المياه بسبب ضخ المياه العادمة إلى البحر، خاصة أن البحر هو المرفق الوحيد المتوفر لذهاب الأطفال وعائلاتهم إليه”، مشيرة إلى أن “الوضع في غزة صعب ويجب أن نفعل الكثير لإنهاء هذا الوضع الذي يشكل خطرًا على المياه”.

وأكدت ماكبرايد أن “اليونيسيف” تعمل مع العديد من المؤسسات الشريكة المحلية والدولية، لتقليل أضرار المياه وتوفير مياه صالحة وآمنة للشرب في القطاع، رغم ما نواجهه من تحديات يومية لتحقيق ذلك” .

يذكر أن أكثر من 90 % من مصادر المياه الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية، حيث تتحكم إسرائيل بالمياه التي يتم ضخها على قطاع غزة بشكل يومي، ما دفع المجتمع الفلسطيني للتفكير بحلول فلترة المياه حتى تصلح للشرب.