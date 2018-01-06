أنباء عن هجوم جديد على قاعدة حميميم الروسية في سوريا 

أفادت تقارير من سوريا هذه الليلة بتعرض قاعدة حميميم الروسية الجوية على الساحل السوري لهجوم جديد يُعتقد أنه تم تنفيذه بطائرات من دون طيار.

وقالت شبكات إخبارية موالية للنظام السوري إن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لتلك الطائرات التي كانت محملة بالقنابل وتستهدف القوات الروسية.

وتداولت الشبكات فيديو قصير وغير واضح المعالم لما وصفته بتصدي القوات الروسية للهجوم الجوي.

وأفادت شبكة أخبار جبلة على موقع فيسبوك بأنه في “مدينة جبلة في الأيام القليلة الماضية سُمع الكثير من دوي أصوات قوية في أرجاء المدينة، وكثُرَ الحديث عن قذائف صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة المعارضة اِستهدفت مطار حميميم العسكري وقيل أيضاً أنها طائرات بدون طيار تحمل قنابل اِستهدفت المطار وأيضاً قيل إنه قصف مدفعي استهدف المطار ومصدره أيضاً المجموعات المسلحة.”

وكان صحفي عسكري روسي نشر صورا لطائرات مدمرة في قاعدة الحميميم قال إنها تعرضت لقصف من مسلحي المعارضة السورية.

ونشر رومان سابونكوف الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ورود تقارير عن تعرض القاعدة للقصف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعترفت بوقوع الهجوم على القاعدة في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقتل اثنين من العسكريين لكنها نفت أن يكون أدى لتدمير طائرات.

وكانت صحيفة كوميرسانت الروسية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية عسكرية قولها إن سبعة طائرات حربية روسية قد تم تدميرها في أقوى هجوم على القاعدة الواقعة بالقرب من اللاذقية.