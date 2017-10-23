الجيش اليمني يضبط “خلية إرهابية” في تعز ويتقدم بالجوف

تمكن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية في اليمن، من ضبط خلية تابعة لأحد “التنظيمات الإرهابية”، في محافظة تعز جنوبي البلاد، بالتزامن مع تقدم الجيش في موقع استراتيجي في المعارك مع المتمردين في محافظة الجوف.

وأعلن الجيش اليمني، الإثنين، نجاح عملية استخباراتية أسفرت عن ضبط قادة وأفراد من الخلية التابعة لـ”التنظيم الإرهابي”، بعد رصد ومراقبة تحركاتهم في أكثر من منطقة.

وبحسب المركز الإعلامي التابع للجيش الوطني، فإن القوة الأمنية ألقت القبض على أحد المطلوبين أمنيًا، ويدعى “هاشم الصنعاني” على خلفية ارتكابه جرائم وممارسات مخلة بالأمن، حيث تم ضبطه وأفراد خليته في منطقة عصيفرة وسط محافظة تعز بعد مراقبة حثيثة لتحركاتهم.

وأكد الجيش في بيان له، أن أفراد “الخلية الإرهابية” خطفوا في وقت سابق العشرات من أفراد جنوده في تعز، بغية استثمار ذلك بما يخدم مصالحهم وأجندتهم المشبوهة.

وأشاد اللواء 22 ميكا، في البيان الصادر عن الجيش الوطني، بجهود أبناء محافظة تعز “التي تكللت بالنجاح وضبط الخلية المشبوهة، قبل استهدافها أرواح الأبرياء، وتهديد مصالح وأمن المدنيين”، مشددًا على أن المعلومات التي كانت تقدم للجيش، أسهمت بشكل كبير بضبط الخلية.

وكانت قوات الجيش الوطني نفذت الشهر الماضي، حملة عسكرية استهدفت أوكار الخلايا والعصابات في محافظة تعز، وأسفرت عن ضبط عناصر من أفراد وقيادات من تلك الخلايا، التي تهدد أمن واستقرار المدينة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الجيش الوطني، الإثنين، من السيطرة على الخط الدولي بمحافظة الجوف، شمالي البلاد، في ضوء الحملة ضد الانقلابيين.

وقال الجيش الوطني نقلًا عن أحد الضباط في اللواء الأول: إن “هجومًا معاكسًا، أوقع بالميليشيا الانقلابية، تمكنت قوات الجيش على إثر ذلك من استعادة موقع القفال الاستراتيجي على الخط الدولي، في مديرية خب والشغف”.