مصححة// وزير الخارجية الباكستاني يجري زيارة نادرة إلى الهند الشهر المقبل

سيحضر وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري مؤتمرا دوليا في الهند الشهر المقبل، في أول زيارة رسمية يقوم بها دبلوماسي باكستاني رفيع المستوى إلى الدولة المجاورة منذ العام 2016.

وقالت الناطقة باسم الخارجية ممتاز زهرة بلوش الخميس، إن الوزير سيشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون من الرابع حتى الخامس من أيار/ مايو.

وعلّقت إسلام أباد العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند العام 2019 عندما فرضت نيودلهي حكما مباشرا على الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير ذي الغالبية المسلمة وفرضت إغلاقا أمنيا مشددا.