الرئيس الجزائري يقر بـ"صعوبات داخلية" تعيق طموحاته الإفريقية

أقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بصعوبات ” داخلية” اعترضت خطته لتعزيز النفوذ الجزائري في أفريقيا ، متحدثا عن مواضيع واسعة من محاربة الفساد إلى رفضه فكرة إنشاء حزب داعم له قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل.

وقال في لقاء صحفي موسع مع مجموعة من الصحفيين الجزائريين، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، بثه السبت التلفزيون الرسمي، كيف للجزائر التي تعتبر ثالث قوة اقتصادية وثاني قوة عسكرية في أفريقيا، ألا يكون لها وجود حقيقي في القارة السمراء.

وأشار تبون، إلى معاناته قبل نجاحه في فتح خط بحري يربط الجزائر بدكار (السنغال)، وخط بحري آخر بين الجزائر ونواكشوط، والتخطيط لآخر مع كوت ديفوار، منتقدا في نفس الوقت أداء بعض المسؤولين وبينهم المدير السابق للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.

وقال تبون: "نسعى لدعم جهود التنمية في القارة الأفريقية بدوافع أخوية. سنبني مدارس ومستشفيات ونحفر آبار للمياه، وقد تكون البداية بشمال مالي. لن نعرف إن كنا سننفق مليار دولار بالكامل أو أقل أو أكثر. ربما بعد شهر أو شهرين سنرى طلائع برامج الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على أرض الواقع”.

ولفت إلى أنه قرر "إبقاء معرض دائم للسلع الجزائرية في ثلاث عواصم أفريقية، هي أبيدجان ودكار، وفي نواكشوط، وهذا هو الانتشار الحقيقي للجزائر" على حد تعبيره.