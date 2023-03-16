مع غياب المسيرات الإيرانية.. العثور على حطام درون صينية شرقي أوكرانيا

وأظهر الحطام أن المسيرة لم تكن مجهزة بكاميرا، مما يعني أنه لا يمكن استخدامها للمراقبة، مما يجعلها تشبه "القنبلة العمياء"، وفقًا لكريس لينكولن جونز، الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني والمتخصص في الطائرات بدون طيار.

وقال لينكولن جونز: "هذه الطائرة بدون طيار ستكون أكثر فاعلية بكثير إذا كانت بها كاميرا جيدة .. يبدو أن هذه طريقة بدائية للغاية وغير متطورة من الناحية التكنولوجية لإجراء العمليات"، مضيفًا أن سعرها رخيص للغاية من الناحية العسكرية.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن هذه الدرون الصينية التجارية ففي يناير الماضي، قال مسؤولون في منطقة لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا إنهم أسقطوا واحدة منها أطلقتها القوات الأوكرانية.