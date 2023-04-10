تايوان.. مدمرة أمريكية تدخل على الخط والجيش الصيني يراقب

قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة ميليوس التابعة لها والمزودة بصواريخ موجهة أبحرت في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي اليوم الاثنين في إجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي يجرى فيه الجيش الصيني محاكاة لشن ضربات دقيقة على أهداف رئيسية في تايوان في إطار مناورات حول الجزيرة، ووسط تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت البحرية الأمريكية إن العملية التي قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي.

وقال بيان للبحرية الأمريكية إن "عملية حرية الملاحة هذه تدعم الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر".

وفي بكين قالت القيادة الميدانية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان إن الجيش الصيني تابع وراقب تحركات المدمرة الأمريكية ميليوس في جزر سبراتلي ببحر الصين الجنوبي اليوم.

وفي الشهر الماضي وقع خلاف بين الصين والولايات المتحدة بشأن تحركات المدمرة ميليوس التي قالت الصين إنها دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل.

وتقول الصين إن لها أحقية في مساحات شاسعة من المنطقة البحرية التي تتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لعدد من الدول منها الفلبين. وتمر تجارة تقدر بتريليونات الدولارات سنويا عبر الممر المائي.