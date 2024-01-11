أكبر من البصمة الكربونية السنوية لـ20 دولة.. تأثير هائل لحرب غزة على المناخ

الكارثة التي خلفتها الحرب الدائرة في غزة لم تقتصر على ما حلَّ بالبشر والحجر، بل يبدو أن للمأساة أبعاداً ستطال الكرة الأرضية بأكملها.

فالانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتي نتجت عن الشهرين الأولين من الحرب في غزة كانت أكبر من البصمة الكربونية السنوية لأكثر من 20 دولة من أكثر دول العالم تعرضاً للتغيرات المناخية، وهو تأثير هائل على المناخ، وفق دراسة نشرتها صحيفة "الغارديان".

ويتزامن ذلك مع الدعوات المتزايدة لمزيد من المساءلة عن انبعاثات الغازات الدفيئة العسكرية التي تفاقم أزمة المناخ، إلا أنها محاطة بالسرية وغير مُعلن عنها في مفاوضات الأمم المتحدة السنوية بشأن العمل المناخي.

وبحسب الدراسة الأولى من نوعها التي أجراها باحثون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإن 99٪ من أصل 281 ألف طِنٍّ متري من ثاني أكسيد الكربون قد بُعثت خلال أول 60 يوماً بعد هجوم السابع من أكتوبر، نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لغزة، الذي تجاوز شهره الثالث مخلفاً أكثر من 23 ألف ضحية في ظل مفاوضات متعثرة تُجهض الأمل بحلٍّ قريب.