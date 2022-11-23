انتصار المنتخب السعودي يتصدر عناوين الصحف العالمية

لم يتوقف الفوز السعودي التاريخي عند حد الصحف المحلية، بل تصدر العناوين على مستوى العالم

لتصبح هذه الصورة لسالم الدوسري صاحب هدف الفوز عنوانا للنصر التاريخي ففي ألمانيا علقت مجلة بيلد على الصورة قائلة "هذا الهدف المذهل حطم ميسي".

وكتبت مجلة شبورت بيلد الألمانية "أول مفاجأة في كأس العالم.. هزيمة مذلة لميسي".

وسلطت شبكة سكاي سبورتس البريطانية الضوء على انتفاضة السعودية المذهلة وكتبت صحيفة واشنطن بوست: السعودية تخطف الأضواء .. وفوز السعودية يوحد بالاحتفال منطقة منقسمة في إشارة إلى الاحتفالات التي عمت أرجاء المنطقة