مقارنة بين قدرات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

وفقا لآخر الإحصائيات التي صدرت عام 2023 عن موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية، تقدر ميزانية الدفاع للجيش السوداني بنحو 287 مليون دولار، فيما يحتل المرتبة الـ75 عالميا في قائمة أقوى جيوش العالم، حيت يبلغ عدد أفراده نحو 100 ألف جندي، إضافة الى 50 ألف جندي في قوات الاحتياط و 55 ألفا كقوات شبه عسكرية.

ولدى الجيش 191 طائرة حربية وتصنف قواته الجوية رقم 47 ضمن الأقوى عالميا.

كما يمتلك الجيش السوداني أيضا 170 دبابة ونحو 7 آلاف مركبة عسكرية مدرعة و289 مدفعا مقطورا و20 مدفعا ذاتي الحركة و40 راجمة صواريخ وأسطولا بحريا مكونا من 18 وحدة.

"قوات الدعم السريع"

تأسست هذه القوات رسميا عام 2013 على يد الجنرال حميدتي.

يبلغ عدد أفرادها نحو 100 ألف فرد، لهم قواعد وينتشرون في أنحاء البلاد، حيث يمتلكون مقرات ومراكز في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى، وفقا لرويترز، بالإضافة إلى أنها تنتشر على الحدود مع ليبيا وإريتريا.

وتتحدث تقارير عن امتلاك قوات حميدتي حوالي 10 آلاف سيارة رباعية الدفع مصفحة مزودة بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة.

وتمتلك أيضا وحدة مدرعات خفيفة من طراز "BTR"، بحسب ما أعلن حميدتي في يونيو الماضي.