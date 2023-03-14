أطنان القمامة تغرق باريس "مدينة النور".. ما السبب؟

آلاف الأطنان من القمامة المتراكمة.. بهذه الصور تعرف مدينة النور عن شكلها الجديد، بعدما تراكمت أكياس القمامة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس نتيجة إضراب عمال جمع النفايات.

الاحتجاجات التي بدأها عمال النظافة قبل أسبوع على مشروع الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد، لا زالت مستمرة ، حيث أوقف العمل في محطات حرق القمامة خارج العاصمة، لتتجمّع الأكياس على طول أرصفة بأكملها وتفيض الحاويات بهذا الشكل.

لحسن الحظ ، منع الطقس البارد الرائحة الكريهة في القمامة من الانتشار بقوة، لكن الأمر بات يتطلب حلا سريعا، حيث تقول الأرقام بأن الشوارع الفرنسية تفيض ب 5400 طن من النفايات، بحسب بلدية باريس.