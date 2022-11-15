تعرف على بطل مونديال قطر 2022 مبكرا

تعرف على بطل المونديال مبكرا !!

التكنولوجيا و كرة القدم ، تزيد علاقة الثنائي قوة يوما بعد يوم ، بدءا بالقواعد الرئيسية للعبة وعلى رأسها الفار ، وما يحمله من انتقادات يومية بسبب قتله لمتعة اللعبة ، وصولا إلى نماذج تدريبية مختلفة باتت موجودة اليوم في كرة القدم ، وتدخل التكنولوجيا فيها ، جهاز الـ عند اللاعبين ، أو حتى طرق تدريب جديدة عن بعد باستخدام أجهزة التترا ، كل هذا بات بحسب كثر يسرق روح اللعبة ويحولها مع الوقت إلى الة تقودها التكنولوجيا .

هذا ليس كل شيء ، ففرنسا مثلا ، بطلة لمونديال قطر قبل انطلاقه ، هذا ليس كلامي ولا حتى توقعاتي ، لكن موقع أوبتا المختص بالإحصائيات منح الديوك اللقب قبل انطلاق البطولة بناء على الذكاء الصناعي .

كيف؟ ولماذا؟ .. تعالوا لنتعرف سريعا على بطل المونديال وفقا لتقنيات الذكاء الصناعي التي استخدمتها شركة أوبتا العالمية .

تعتمد الشركة في تقنية الذكاء الصناعي هذه على إحصائيات معينة ، مثل وضع الفرق الراهن والتاريخي في أي بطولة تريد أن تقدم فيها توقعات ، كتصنيف الفرق على مستوى العالم ، وأدائها التاريخي والحديث في البطولة ، العنصر البشري من لاعبين ومدربين حاليين ، وتأخذ بعين الاعتبار أيضا احتمالات أسواق المراهنات .

في مونديال قطر ، حسمت هذه التقنية البطولة لصالح فرنسا حيث حلت فرنسا أولا باحتمالية فوز وصلت إلى أكثر من 17 بالمئة ، فيما أتت احتماليات فوز المنتخبات المتبقية تواليا على الشكل الاتي :

البرازيل بنسبة وصلت إلى %15

إسبانيا 11%

إنكلترا 8%

بلجيكا 7%

ومن بعدهم على التوالي ألمانيا ، الأرجنتين ، البرتغال ،وكرواتيا ..

لكن لحظة ، إذا كانت الحيوانات قد أصابت يوما في توقعاتها ، فيبدو بأن الأمر أبسط من استخدام الذكاء الصناعي ، هل تذكرون الأخطبوط بول الذي توقع فوز إسبانيا في مونديال 2010 ، والسمكة " بليه " في مونديال 2014 والتي توقعت فوز إنجلترا باللقلب ولم تصب في هذا ، أو القط أخيل في مونديال روسيا عام 2018 .

كلها توقعات بنيت على الحظ أولا وأخيرا ، فهل يكون للذكاء الصناعي رأي آخر هذا العام؟ ، خاصة وأن التقنية ذاتها ، توقعت فوز إيطاليا في يورو 2020 رغم ما يمر به الأزوري من تخبطات في السنوات الماضية.