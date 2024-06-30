"الهجوم الطاحن".. هل تعيد خطة بوتين الجديدة رسم الخارطة العسكرية في أوكرانيا؟

بدأت تتكشف خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجديدة، لقلب الموازين في أوكرانيا، المتمثلة بتنفيذ "الهجوم الطاحن".

وقال تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" إن خطة بوتين الجديدة تهدف لإحداث اختراق في الحرب الدائرة في أوكرانيا بشكل متسلسل وتدريجي.

ويبدو أن القوات الروسية بدأت منذ أيام في تنفيذ هجوم بوتين الطاحن في مقاطعة دونيتسك، حيث تدور معارك قوية قرب 5 مدن أوكرانية، أبرزها في سيفرسك وتشاسيف يار غرب باخموت، وغرب أفديفكا وفي مدينة غراسنوغورفكا غرب دونيتسك، إضافة إلى كوستاتنفكا.

ولا يرمي الروس بكل ثقلهم على ذلك المحور الهام، في تطبيق عملي لخطة بوتين، تجعل القوات الأوكرانية بين حجري رحى تدور ببطء تارة وتارة تسرع.. وفي كلتا الحالتين تطحن...

خطة ذكية كان بوتين كشف عنها في منتدى سان بطرسبرغ، إذ قال "السرعة ليست ضرورية، القوات الروسية يمكنها الضغط تدريجيًّا على الأوكرانيين خارج الأراضي التي تسعى موسكو للسيطرة عليها"... ورغم الإبطاء تمكن الروس من شن هجمات خاطفة..

هجوم روسي بدأ يكتسب مزيدًا من الزخم، ويجعل دوائر النار تشتعل حول العديد من المدن والبلدات شرق أوكرانيا... فهل عادت مفرمة اللحم الروسية إلى العمل؟