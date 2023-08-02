رجل الرئة الحديدية.. حكاية تحدٍ ملهم لم يتخيلها أحد

رجل الرئة الحديدية يصل إلى عامه الـ77، مسطرًا حكاية تحدٍ ملهم، لم يتخيلها أحد يومًا ما.

الأمريكي بول ألكساندر، يعد من آخر الأشخاص في العالم الذين لا يزالون يعيشون اعتمادًا على رئة حديدة منذ تعرضه للإصابة بشلل الأطفال من الرقبة إلى الأسفل، العام 1952، وهو بعمر الست سنوات.

عندما أرسله الأطباء إلى المنزل بهذه الرئة، اعتقدوا أنها مسألة وقت حتى يرحل الطفل بول عن الحياة، ولكنه فاجأ الجميع، وبدأ في النمو، وممارسة حياته.

بعد ذلك تمكن من تطوير طريقة خاصة في التنفس، أسماها، "تنفس الضفدع"، عن طريق حبس الهواء في تجويف حلقه، ثم دفعه إلى أسفل عبر الحبال الصوتية وصولًا إلى الرئتين، ما ساعده في العيش لبعض الوقت خارج الجهاز الذي يشبه التابوت المعدني.

مع تمكنه من التعايش مع طريقة حياته المختلفة، شعر "بول" بحاجته إلى التعلم كباقي أقرانه، وبعد كفاح مرير لقبوله، تمكن من الالتحاق بالمدرسة، وببلوغه عمر الـ21، أصبح أول شخص يتخرج من مدرسة ثانوية في دالاس دون حضور الفصل شخصيًا.

لم تتوقف طموحاته عند ذلك، بل تمكن من الالتحاق بجامعة "Southern Methodist"، ثم كلية الحقوق بجامعة تكساس، لينتقل إلى المسكن الجامعي برئته الحديدية، حتى تخرج، محققًا حلمه في أن يصبح محاميًا، يترافع عن موكليه في المحكمة مستعينًا بكرسي مجهز خصيصًا له.

عندما تفشى وباء كوفيد المميت، صنَّف الأطباء "بول" على أنه شديد التعرض للإصابة بالفيروس، لكنه أيضًا خيَّب توقعاتهم، ونجا، قائلًا إنه لم يعرف الاستسلام أبدًا.

والآن عندما عرفت كيف عاش "بول"، هل تعتقد، حقًا، أن حياتك كانت مليئة بالصعوبات القوية؟