بعد قرار حجب تيليغرام رسميًا.. حالة من الاستياء تسود الشارع العراقي

حالة من الاستياء تسود الشارع العراقي بعد قرار حجب تطبيق تيليغرام رسمياً من البلاد، وسط جدل حول ما إذا كان تضييقا على حرية التعبير.

وزارة الاتصالات العراقية قالت في بيانٍ إن "حجب تطبيق تيليغرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق تطبيق تيليغرام سلامة التعامل بها خلافًا للقانون".