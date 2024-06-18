بايدن يصعّد حملته الانتخابية بـ 50 مليون دولار

"هذه الانتخابات بين مجرم مدان لا يخوضها إلا من أجل نفسه ورئيس يقاتل من أجل عائلتك"

هكذا انطلقت حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية.. إعلان لثلاثين ثانية يصف بايدن منافسه دونالد ترامب بالمجرم!

سيُنشر الإعلان على الشاشات والهواتف المحمولة في الولايات الحاسمة، وكذلك على الكابل الوطني للولايات المتحدة ..

وفي خطوة جريئة تعكس تصاعد التوتر السياسي في الولايات المتحدة، أعلن فريق حملة إعادة انتخاب بايدن عن تخصيص 50 مليون دولار لحملة إعلانية ضخمة تستمر حتى نهاية يونيو.. تستهدف الحملة تسليط الضوء على الإدانة الجنائية للجمهوري دونالد ترامب وهو أمر تجنَّبه فريق بايدن سابقًا.

تأتي الحملة قبل أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر من موعد الانتخابات، في وقت يسعى فيه بايدن وفريقه لجعل الاختيار بينه وبين ترامب أكثر وضوحًا للمواطنين.

تتزامن هذه الإستراتيجية مع اقتراب المناظرة الأولى بين المرشحين في أتلانتا في الـ27 من يونيو.. يركز جزء كبير من إستراتيجية حملة بايدن في تسليط الضوء على مقترحات ترامب السياسية بعيدة المدى لولاية ثانية وإثارة حماسة الديمقراطيين الساخطين والناخبين المستقلين.

الحملة الإعلانية الجديدة تشمل تخصيص أكثر من مليون دولار للوصول إلى الناخبين الأمريكيين من السود واللاتينيين والآسيويين، وتتضمن الحملة إشارة واضحة إلى إدانة ترامب بـ34 تهمة جنائية من قبل القضاء بينما رفضها ترامب وأصرّ على براءته في جميع القضايا التي يقول إن لها دوافع سياسية.

بايدن يسعى وفريقه لتحويل مشكلات ترامب القانونية إلى قضية انتخابية ساخنة، في محاولة لكسب تأييد الناخبين وتعزيز فرصهم في الفوز بالانتخابات المقبلة.