الصين تسحب دُببة الباندا من أمريكا.. ما علاقة بايدن؟

لو علم بايدن أن إصراره على وصف الرئيس الصيني بـ "الديكتاتور" سيحرم حدائق الحيوان في بلاده من دببة الباندا اللطيفة، لكان - على الأرجح - فكّر مرّتين قبل فعلته التي اكفهرَّ لأجلها وجهُ وزير خارجيته بلينكن مستشعرًا الخسائر الوشيكة..

ورغم أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، استعداد حكومته للاستمرار في تزويد حدائق الحيوان الأمريكية بالدُببة، ما أحيا آمال محبيها التي تكفّل بايدن فيما بعد بالقضاء عليها.

ولطالما كانت دُببة الباندا وسيلةً لرسائل توضِّح طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية في كل حين.

ويبدو أن أوروبا ليست أفضل حالاً في علاقاتها مع الصين، التي رفضت تجديد اتفاقيات التبادل بعد انتهائها، ما اضطر زوار حديقة حيوان إدنبرة إلى وداع زوجٍ من الباندا العملاقة الشهيرة اللذين يعودان إلى موطنهما في الصين بعد مضيّ أكثر من عقدٍ من الزمن عليهما في إسكتلندا.

أما حديقة الحيوانات الأمريكية الوحيدة التي تضم حيوانات الباندا في أتلانتا، فما زالت تلعب في الوقت الضائع، حيثُ ينتهي اتفاقها العام المقبل.

بينما أرسلت حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن حيوانات الباندا الثلاثة، ميي شيانغ، وتيان تيان، وشبلهما شياو تشي جي، إلى الصين في نوفمبر الماضي، نتيجة التوترات بين الصين والحكومات الغربية حول مجموعة من القضايا بحسب ما يرجح مراقبون.