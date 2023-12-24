هل ساعدت إيران الحوثيين في هجماتهم بالبحر الأحمر؟

استخبارات إيران ترصد ، والحوثيون ينفذون ، تقرير لوول ستريت جورنال الأمريكية يؤكد بأن ما يجري في البحر الأحمر ما هو إلا عمل استخباراتي إيراني تنفذ مرحلته الأولى سفينة إيرانية متمركزة في البحر الأحمر ، قبل استهداف الحوثيين للنقطة .

ورغم أن العديد من السفن التي مرت من المضيق أغلقت راداراتها لتجنب تعقبها عبر الإنترنت ، إلا أن سفينة إيرانية تتمركز في البحر وتنقل المعلومات بدقة للحوثيين ، وهي التكنولوجيا التي لا يمتلكها الحوثيون بحسب التقرير ، الذي أكد أنه من دون هذه التقنية لكانت الصواريخ ستسقط في البحر .

ورغم تصاعد الاتهامات الأمريكية بضلوع إيران فيما يجري بالبحر الأحمر ، وتأكيد المتحدثة باسم الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون لهذه الفكرة ، ينفي المتحدث باسم الحوثيين هذا مؤكدا بالقول : لدينا منشآت استخباراتية أثبتت نفسها على مدى سنوات .