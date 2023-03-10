بوساطة صينية.. اتفاق سعودي إيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

بعد أكثر من 6 سنوات على القطيعة الدبلوماسية بينهما السعودية وإيران تطويان صفحة الخلاف وتتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية بمبادرة من الرئيس الصيني.

وكالة أنباء السعودية نشرت بيانا يعلن الموافقة على استئناف العلاقات بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين.

البيان السعودي أكد اتفاق الجانبين على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة الموقعة عام 1998.

وأعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لاستضافة العراق وسلطنة عمان جولات حوار سابقة.