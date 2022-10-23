لماذا طرد الرئيس الصيني السابق هو جينتاو من مؤتمر الحزب الشيوعي؟

أمام أعين العالم.. اقتيد الرئيس الصيني السابق هو جينتاو من مؤتمر للحزب الشيوعي، رغم محاولاته رفض الخروج.

وعلى ما يبدو فإن الطرد القسري لـ هو جينتاو لم يكن مخططا له سابقا؛ إذ جرت العادة أن تكون تفاصيل هذه المؤتمرات معدة سلفا بعناية فائقة.

وسائل إعلام رجحت في تحليلاتها أن السبب وراء طرد جينتاو ربما يعود لمحاولته الاطلاع على وثيقة كانت أمام الرئيس شي جينبينغ، والذي منعه من الإمساك بها.. ليتم اقتياده بعدها فورًا.

وفي حين لم تتضح ملابسات الواقعة بعد، افترضت وسائل إعلام صينية أن السبب يعود لرفضه الخروج طواعية بعد عدم فوزه بمقعد في التشكيلة الجديدة للجنة المركزية للحزب.

وأمام التغييرات الجديدة في الحزب الشيوعي الصيني، وتمديد رئاسة شي جين بيغ لفترة ثالثة، وتمكين حلفائه.. يرى معلقون أن المشهد لم يكن إلا جزءا من إزالة رمز يمثل الماضي.