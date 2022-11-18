جدل واسع بعد انتشار صور خيام مونديال قطر

خيام مونديال قطر تثير جدلا واسعا بعد انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُقيمت لاستقبال المشجعين كبديل عن أسعار الفنادق الباهظة.

وظهر بعض مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي للثناء على فكرة هذه الخيام، غير المسبوقة، باعتبار أن أسعارها مناسبة لقطاع عريض.

لكن ذلك أثار جدلا واسعا خاصة أن سعر الليلة الواحدة في الخيمة المشتركة يتجاوز 200 دولار، رغم أن دورات المياه مشتركة، فلكل عشر خيام تقريبا دورة مياه واحدة. كما اشتكى معلقون من ارتفاع أصوات مولدات الكهرباء وأجهزة التكييف.

وأنتم ما رأيكم وكيف ترون فكرة الخيام المونديالية؟