لماذا حصد إعصار دانيال آلاف الأرواح بهذه السرعة؟

أسئلة كثيرة تدور في أذهان الناس عن إعصار دانيال المدمر.. لعل أبرزها: لماذا حصد آلاف الأرواح بهذه السرعة؟.

مدينة درنة الليبية التي تضررت بفعل الإعصار تقع فوق ما يعرف بالمروحة الطميية أو "المروحة الغرينية"، وهو مصطلح يشير إلى طبيعة تتشكل عند قواعد سلاسل الجبال بواسطة الرواسب، التي تتكون بعد انسياب المجاري المائية في الأودية شديدة الانحدار.

أستاذ البيئة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية بريت ساندرز أوضح أن مثل هذه الطبيعة معرضة بشكل كبير لخطر الفيضانات القوية، اذ إنه عند تعرض مناطق المراوح الطميية لأمطار غزيرة، تزداد احتمالية الفيضانات القوية التي تتحرك بسرعة شديدة.

وتميل الفيضانات في مناطق المراوح الطميية إلى الضرب فجأة والانتقال بسرعة كبيرة، إضافة إلى أنها تحمل معها الكثير من الرواسب والحطام الذي يمكن أن يؤدي إلى تجريف كل ما في طريقها.