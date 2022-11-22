وقفة احتجاجية نادرة ضد النظام الإيراني في قطر

وقفة احتجاجية نادرة مناهضة للسلطات الإيرانية في الدوحة.

إيرانيون وإيرانيات رفعوا لافتات ورددوا هتافات مناهضة لحكومة بلادهم، عقب مباراة المنتخب الإيراني ضد إنجلترا على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية.

لم يقتصر الأمر على الوقفة، بل سبقها إطلاق إيرانيين صيحات الاستهجان أثناء عزف نشيد بلدهم الوطني، فيما امتنع اللاعبون الإيرانيون أنفسهم عن ترديده.

إيرانيون قالوا لوسائل إعلام غربية إنهم جاؤوا لقطر ليس من أجل كرة القدم، بل من أجل حرية بلادهم.