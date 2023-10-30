مبادرة إحياء روح الموصل تسعى لإعادة الإعمار للمباني التراثية المدمرة

منظمة (اليونسكو) تطلق مبادرة "إحياء روح الموصل” وذلك لإعادة إعمار المعالم التراثية في الموصل المدينة العراقية التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش في الفترة بين 2014-2017.

المنظمة تأمل في إعادة إعمار المباني التراثية المدمرة وعلى رأسها المساجد والكنائس، بعد تحرير الموصل من أيدي الإرهابيين في 2017.

وتهدف مبادرة إحياء روح الموصل الى إعادة إعمار الأبنية التاريخية في المدينة وتوفير فرص العمل لأهالي الموصل لمساعدتهم على النهوض بالاقتصاد الموصلي، والمصالحة المجتمعية بين شرائح المجتمع، ولهذا كان التركيز على الأبنية الدينية؛ لأن الموصل هي عبارة عن فسيفساء عالمية، تضم جميع الديانات والقوميات.