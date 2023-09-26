لماذا أصبح السَّاسة في أمريكا من كبار السن؟

هذهِ المشاهِدُ لساسةٍ أمريكيينَ طاعنينَ في السنِّ.. طرَحَتْ أسئلَةً كثيرةً بِشأنِ أعْمارِ السياسيينَ في بلادِ العمْ سامْ مقارَنةً مع ما كانَ سابقًا، اذْ أوردتْ مجلةُ "ذا كونفرزيشن" الأمريكيةُ تقريرًا لها حولَ هذهِ المسألةِ بعنوان: لماذا لم يتنبَّهِ الآباءُ المؤسسونَ في أمريكا لهذهِ المُعضِلةِ؟

المجلةُ بينتْ أنَّ أعضاءً في الكونغرس في الوقت الحالي همُ الأكبرُ سنًّا على مرِّ تاريخِ الولاياتِ المتحدةِ، كما أنَّ الرئيسَ بايدن هوَ الرئيسُ الأكبرُ سنًّا في تاريخِ البلادِ.

أسبابٌ عديدةٌ أورَدتْها المجلةُ لكبرِ الساسةِ في أمريكا أوَّلُها أنَّهمْ يَعيشونَ عمرًا أطولَ مما كانَ يعيشُهُ أسلافُهُمُ السابقون، بالإضافةِ إلى زيادةِ عددِ الناخبينَ الأمريكيينَ من كبارِ العُمُرِ، والذينَ يفضلونَ التصويتَ للأقربِ مِنهُمْ سنًّا.

الارتفاعُ الكبيرُ أيضًا لتكلفةِ الترشُّحِ للانتخاباتِ كانَ مِنْ ضمنِ الأسبابِ التي طرَحتْها المجلةُ، إذْ إنَّ المبالغَ الباهِظَةَ للانتخاباتِ غالبًا ما يقوى عليها رجلٌ كبيرٌ في السنِّ.