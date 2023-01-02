اقتحام مقار حيوية.. تطورات لافتة للاحتجاجات في إيران

في تطور لافت شهدته الاحتجاجات الإيرانية، وثق ناشطون مقاطع، لسيطرة محتجين غاضبين على مقار حيوية

ففي هذه المشاهد، يظهر اقتحام محتجين لفرع بنك الزراعة في مدينة جافانرود، والذي يعد أحد أهم البنوك الإيرانية، ويمول 70 بالمائة من القطاع الزراعي بإيران.

كما أشار ناشطون لاستيلاء متظاهرين على فرع بنك سباه في المدينة ذاتها.

أما في الجامعات، فقد أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى رسائل مسربة على تليغرام منسوبة لعناصر في الحرس الثوري الإيراني، يتحدثون فيها عن أنهم فقدوا السيطرة على الجامعات، مع تصاعد غضب الطلبة المحتجين، وأنهم لم يعد بإمكانهم مواجهة تهديدات وحدات طلابية، تستهدف عناصر الباسيج باستخدام قنابل المولوتوف.