إسرائيل تدرس إغراق أنفاق غزة بمياه البحر ومشاعر أمريكا مختلطة تجاه الخطة

"إسرائيل تدرس إغراق أنفاق غزة بمياه البحر".. هكذا عنونت صحيفة وول ستريت جورنال مقالها الذي قالت فيه "نقلا عن مسؤولين أمريكيين"، إن إسرائيل أقامت نظام مضخات مياه كبيرة سوف تستخدمها لإغراق شبكة أنفاق حماس تحت قطاع غزة بمياه البحر.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل جمعت مضخات كبيرة على بعد ميل تقريبا من مخيم الشاطئ للاجئين، ولمنتصف الشهر الماضي "نوفمبر" كانت قد جمعت خمس مضخات لديها القدرة على سحب آلاف الأمتار المكعبة من المياه بالساعة إلى الأنفاق، وهو ما يمكن أن يسبب إغراقها خلال أسابيع؛ الأمر الذي من الممكن أن يتسبب بإفساد إمدادات المياه العذبة وتدمير البنية التحتية.

وبفرض أن ثلث شبكة الأنفاق قد تضررت؛ فوجب على إسرائيل أن تضخ مليون متر مكعب من مياه البحر لتعطيل الباقي، عدا عن موضوع أن مياه البحر قد تتسرب للتربة وبذلك ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وهذا ما تحدث به فيم زونبيرغ الذي درس تأثير الحرب على البيئة بالشرق الأوسط للصحيفة.

وقد أبلغت إسرائيل أمريكا بالخطة، لكن مشاعر أمريكا كانت مختلطة؛ لأن بعض المسؤولين أعربوا عن قلقهم بالشيء الذي يتعلق بجدوى الخطة وأثرها على البيئة، والقسم الثاني وافق وأيدها، ورأى فيها قيمة عسكرية بالوقت الذي قالوا فيه إن إسرائيل لم تتخذ قرارًا نهائيًا بالمضي قدمًا وتنفيذ الخطة أو استبعادها، خاصة أن إسرائيل تواجه ضغوطًا دولية مكثفة لحماية المدنيين.