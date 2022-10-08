كيف تم تدمير جسر القرم "معجزة بوتين"

كيف جرى تدمير جسر القرم الذي تعد رؤيته يحترق بالغة الأهمية والحساسية بالنسبة لروسيا وبوتين شخصيا تزامنا مع عيد ميلاده السبعين وهو ما ينذر بتصعيد خطير للحرب

ويقول خبراء إن الانفجار لم يكن بسبب صاروخ لعدم وجود أضرار واضحة مثل تلك التي تحدث جراء الضربات الصاروخية كما أن التشظي على سطح الطريق يشير إلى أنه لم يتم استخدام سلاح يتم إطلاقه من الجو

وهو ناجم على الأرجح عن هجوم تم التخطيط له بعناية عبر شاحنة بيضاء مفخخة عبرت الجسر ليلًا مع عدد قليل من المركبات الأخرى.

أو عن طريق متفجرات زرعت على الطريق وعلى سكة القطار وتم إطلاقها في وقت واحد تقريبًا باستخدام تفجير عن بعد .