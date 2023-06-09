تحذير من أزمة غذاء عالمية بعد تدمير سد "كاخوفكا"

ملايين الأشخاص حول العالم مهددون إثر تدمير سد كاخوفكا الأوكراني، و آمالهم تتضاءل في الحصول على الغذاء، هكذا تشير أرقام برنامج الغذاء العالمي، بعد الكارثة التي حلّت بالسد وآثارها المحتملة فيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية.

سيقضي انهيار السد على الحبوب المزروعة حديثًا، هذا ما توقعته وزارة الزراعة الأوكرانية، حيث ستغمر المياه نحو 10 آلاف هكتار من الأراضي على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، بينما ستتوقف إمدادات المياه لما يقرب من 600 ألف هكتار من الأراضي.

وأصاب الهلاك أنظمة الري بحسب السلطات المحلية، ووفقًَا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، ستتراجع صادرات المواد الغذائية من أوكرانيا بصورة كبيرة، إذ باتت كييف قادرة على تصدير 40 % فقط من الحبوب حاليًا، وسط تحذيرات الحكومة من أن تتحول الأراضي هناك إلى صحارى قريبًا.